樹德科大表藝系春演 走復古搖滾風
樹德科技大學表演藝術系每年舉辦春季公演，今年特別邀請嘉義阮劇團團長汪兆謙擔任導演，和師生合作《麥可傑克森-Is This It?》，運用大量台灣80年代素材，以麥可3張經典專輯《Bad》、《Thriller》、《Dangerous》串聯全戲，3月17、18日將在高雄大東文化藝術中心登場，帶觀眾回憶復古搖滾的年代。
每年樹德科大老師均透過春季公演，帶領學生實際操作，在音樂、舞蹈、戲劇、幕後、藝術管理方面獲取實務經驗，今年包括表演藝術系、藝術管理與藝術經紀學位學程共150多位師生聯手策畫，推出年度大戲《麥可傑克森-Is This It?》。
校方表示，這次設計群陣容堅強，包括服裝設計方面邀請設計師謝宜彣，燈光設計莊知恆，音樂統籌由資深外籍老師李凱文與學生一起創作搖滾曲目，舞台視覺則出自鄭烜勛老師之手，影像及平面設計由黃棨楠老師操刀，全劇大量使用八0年代復刻經典元素，勾起國人的回憶。
《麥可傑克森-Is This It?》將於3月17日周五、18日周六，在大東文化藝術中心登場，目前正在全面售票中，有興趣的民眾可洽兩廳院售票系統，學生購票均可享8折優惠，團體購票則可直接洽詢樹德科技大學。
(中時)
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