黑人風光獲榮譽校友 飛飛翔翔哭成一片超爆笑

黑人全家出席金華國中傑出校友活動，沒想到飛翔兄弟突大哭，畫面十分爆笑。（圖／取材自范范范瑋琪臉書）

藝人陳建州（黑人）和范瑋琪（范范）育有一對雙胞胎兒子飛飛、翔翔，夫妻倆經常分享家庭生活點滴，吸引大批網友關注。今（3日）黑人回母校金華國中受頒榮譽校友，范范也帶著2萌娃一起享受這榮譽時刻，沒想到飛翔兄弟竟哭成一片，畫面相當逗趣。

范范今在臉書透露，全家一起到金華國中紀念黑人獲榮譽校友的一刻，怎料在球衣高掛體育館儀式時，不只發生球衣掛歪一邊的糗事，飛飛還突然大哭大鬧，讓現場陷入一片混亂。而在拍紀念合照時，兩兄弟更是一起放聲大哭，令夫妻倆哭笑不得，但由於畫面實在太爆笑，讓范范自己也忍不住分享，笑稱「什麼情況都有，太幽默了啦」，並不忘對老公喊話「爸爸我們還是非常以你為榮喔！」笑倒一大票粉絲。

(中時電子報)