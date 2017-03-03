被害女模遺體運回宜蘭 母哽咽感謝警方

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死者雙胞胎姐姐（中）等人。（張鎧乙攝）

死者雙親與男友。（張鎧乙攝）

死者父親（中）等人登車，與大體一同運回宜蘭老家。（張鎧乙攝）

陳姓外拍模特兒日前遭有多項前科的通緝犯程姓男子勒斃，並棄屍在台北市南港區大樓的地下室。死者家屬與男友今（3）日下午1時前往北市第二殯儀館協助相驗，隨後立即將大體運回宜蘭，母親受訪時哽咽表示：「真得很感謝警方！」

(中時)