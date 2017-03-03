小模遭姦殺閨蜜涉案？親友爆「證據都在這！」

陳姓外拍小模遭姦殺。（翻攝自臉書）

陳姓外拍小模遭姦殺。（翻攝自臉書）

陳女不會打注音文，讓親友起疑。（翻攝自臉書）

24歲性侵通緝犯程宇透過22歲女友梁思惠，1日中午將24歲閨蜜陳姓外拍小模約出後性侵殺害，棄屍在台北市南港區八德路廢棄的萬象商場，程嫌最後坦承性侵棄屍，檢警目前還在偵辦梁女涉案程度。

梁女否認犯案，陳女親友卻在網路中爆料，梁女慣用注音文，陳女根本不會打注音文，「證據都在這！」

親友貼出的訊息中，陳女打出「ㄋ在吵窩朋友我就不理你ㄌ」、「很煩ㄟ我心情不好，今天不要吵我」，這樣的口吻跟陳女平時對話不一樣，友人當場戳破：「梁思惠，我一看就知道是你回的！」

另外，有親友PO出陳女LINE群組對話，1日上午11時32分，陳女回覆還是正常文「我眼睛業障重」，沒想到20分鐘後，回覆就變成「窩就沒看清楚嘛」，正常文的「我」瞬間變成陳女不會用的火星文「窩」。

2日時，梁女疑似要製造不在場證明向朋友抱怨，說「全世界都以為我綁架陳OO」，更說自己人在台中逢甲。詳細案情檢警正進一步偵訊中。

(中時)