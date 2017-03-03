Comebuy被爆規避加班費 勞動部這麼說

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知名飲料店Comebuy被爆以第3方公司來規避加班費，對此勞動部表示如果在同間公司受指揮監督，切割成另一間公司，就是脫法，勞動單位會實質來認定誰是雇主。

台灣工人先鋒協會與飲料店Comebuy前員工今天說，Comebuy強迫員工簽合約，將加班與假日工時轉移到「威顧集團」，只發薪水、未發加班費；Comebuy說，指控與事實不符。

對此，勞動部表示要個別情況來看，但如果勞工在這間公司受指揮監督，但切割在另一間公司，就是脫法行為，會實質來認定誰是雇主。

勞動部表示，如果有勞工申訴，相關勞動單位就會去查，但如果雇主有意去掩蓋，只能夠透過檢查技巧。

勞動部強調，勞工申訴都可以隨時做處理，且會有保密責任，勞工並不用擔心，且雇主也不得因為勞工申訴解僱勞工。1060303

(中央社)