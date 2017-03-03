馬媒取得金正男遺體刺青圖 助驗明正身

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北韓領導人金正恩異母兄長金正男2月13日在馬來西亞吉隆坡機場遇害，但有人懷疑不是本尊，馬來西亞新海峽時報獨家取得遇害男子身上刺青圖案，和金正男的特徵相符。

根據「新海峽時報」（New Strait Times）報導，這項證據與金正男檔案照身上的刺青相符，足以讓調查人員把金正男，和2月15日起躺在吉隆坡醫院（Kuala Lumpur Hospital）迄今的屍體身分，劃上直接關聯。

這項重要的第二鑑定證據，包括腹部深色刺青，圖案是一名有東方特徵的男子，拉起2條日本鯉魚中的1條。

另一個金正男身上可見的刺青，也符合那具遺體上特徵，就是位於左臂上方的刺青。熟識金正男的人可以辨識這些精細的圖案。

新海峽時報表示，這些強力證據可以讓在吉隆坡機場遇害男子是否為金正男本尊的爭議劃下句點。1060303

(中央社)