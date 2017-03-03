陸全國政協報告 增列堅決反獨籠絡基層
中國大陸全國政協主席俞正聲今天發表2017年工作報告，涉台篇幅略有減少，但增列「堅決反對任何形式的的台獨分裂行徑」，並增列加強與台灣「基層一線」的交往交流。
中國人民政治協商會議第12屆全國委員會第5次會議下午3時開幕，俞正聲在會中進行2017年全國政協常務委員會工作報告，按例提出涉台內容。
今年度工作報告中的涉台部分為：「貫徹（中共）中央對台工作大政方針，堅持『九二共識』共同政治基礎，堅決反對任何形式的台獨分裂行徑，深化政協委員與台灣民意代表機制化交流，加強與台灣基層一線和青年一代交往交流，厚植兩岸關係和平發展民意基礎。」
同樣是全國政協工作報告，2016年度的涉台內容為：「在堅持『九二共識』、反對台獨的政治基礎上，繼續促進兩岸關係和平發展，繼續發展與台灣有關社會組織和團體的聯繫交往，促進兩岸經貿文化交流合作，開展面向台灣青少年的體驗式交流，針對在大陸就讀台灣學生的就業情況開展調查研究。」
兩相對照，今年報告的涉台篇幅略短，但同樣提到了「堅持九二共識」及「兩岸關係和平發展」，交流對象則從「青少年」擴大為「青年一代」，且增列了中共一向高唱的「堅決反對任何形式的台獨分裂行徑」。
至於2016年報告中提到的「繼續發展與台灣有關社會組織和團體的聯繫交往，促進兩岸經貿文化交流合作」，今年則簡化及轉變為深化政協委員與台灣民意代表機制化交流，將對象鎖定在「民意代表」。
此外，今年全國政協報告裡提到的交流對象，在「青年一代」之外還增加「基層一線」，反映出中國大陸官方想要拉攏台灣基層民眾的意圖。1060303
(中央社)
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