菲南反恐激戰 軍方14傷
菲律賓政府軍在南部叢林追剿恐怖分子「阿布沙伊夫」，今天雙方爆發德籍人質被斬首以來的第2場激戰，有14名士兵受傷，恐怖分子傷亡不明。
菲律賓陸軍發言人哈歐（Benjamin Hao）表示，陸軍第32步兵營士兵今晨在蘇祿省（Sulu）帕蒂古鎮（Patikul）山區遭遇大約120名阿布沙伊夫分子，14名士兵受到輕傷。
哈歐說，「我們收到情報，稱得知有阿布沙伊夫分子出現，於是派兵前往。敵方也蒙受了傷亡，但我們還在確認數字。」
阿布沙伊夫分子因未收到贖金，而於26日將德國籍人質坎特納（Jurgen Kantner）斬首，杜特蒂總統向人質家屬及德國政府道歉，下令軍方加強追剿力道。
1日下午，政府軍於蘇祿省英達南鎮（Indanan）叢林「追到」被指負責行刑的阿布沙伊夫派系，雙方交戰後，阿布沙伊夫方2死5傷，軍方則有11傷。
阿布沙伊夫組織成立於1990年代，活躍於菲國西南隅的蘇祿省與塔威塔威省（Tawi-tawi），主要依賴綁架行為籌措資金，軍方估計有300名至400名人馬，但已分裂為數個派系。
由於每當發生交戰，阿布沙伊夫即化整為零，消失於茂密的叢林之中，加上山區居民亦因分得贖金而暗中協助阿布沙伊夫，導致軍方在戰鬥時經常處於不利局面。1060303
(中央社)
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