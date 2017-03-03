蔡總統盼童軍走向國際 讓世界看見台灣

總統蔡英文今天說，她對台灣童軍有兩個期許，第一要做走向國際的童軍，擴大國際參與，讓世界看見台灣，也讓世界走進台灣；第二要面對國內外情勢變動，做個迎接新時代的童軍。

蔡總統下午接見「中華民國童軍總會各級童軍代表」致詞時表示，童軍教育就是一種貼近土地和生活的教育觀念，除了注重個人成長，新世紀的童軍活動，在國際人道關懷面向上，有越來越亮眼表現。

蔡總統說，最近幾年世界童軍總部積極推動的「和平使者計畫」（Messenger of Peace，MOP），就是要鼓勵更多青少年，一起關注國際衝突、區域發展、環境保護以及其他涉及社會公平正義的議題。

總統表示，她知道有一群羅浮夥伴，不論是國內的台東風災、菲律賓海燕颱風、還是尼泊爾地震後，都用很快速度集結隊伍，募集物資或直接到現場服務，童軍可說是台灣和平使者；她今天身上配戴的和平使者計畫領巾，代表的是一份責任，這表示政府要和各位童軍夥伴一起，更積極為世界和平做出貢獻。

蔡總統說，她對台灣童軍夥伴有兩個期許，第一要做走向國際的童軍，要擴大國際參與，讓世界看見台灣，也讓世界走進台灣；第二要做個迎接新時代的童軍，國內外情勢變動很快，社會和經濟結構也持續在改變，大家都必須不斷持續更新自己思維，才能迎接日新月異的挑戰。

總統最後表示她希望大家把童軍正面向上氣息，擴散給身邊每個人，童軍活動幫助大家學會互助、紀律、信任等重要特質，這是一生受用的經驗，一日童軍、一世童軍，讓大家一起把童軍精神延續下去。1060303

(中央社)