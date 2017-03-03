WBC》中華隊首場官辦熱身賽 先發九人出爐

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中華隊今進行首場官辦熱身賽，先發九人出爐。(棒協提供)

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經典賽中華隊今首場官辦熱身賽，將對上韓職二軍警察廳，稍早先發九人出爐，由旅美小將江少慶扛下先發，另外旅日投手陳冠宇與郭俊麟，預計都會上場中繼。

中華隊此役1到9棒分別為，第一棒左外野手胡金龍、第二棒二壘手林志祥、第三棒三壘手蔣智賢、第四棒一壘手林智勝、第五棒指定打擊林益全、第六棒右外野手高國輝、第七棒游擊手陳鏞基、第八棒捕手鄭達鴻、第九棒中外野手林哲瑄。

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中華隊此役結束後，明將休兵一天，5日原定與尚武隊進行熱身賽，不過韓國主辦方表示，因為軍警兩隊在時間安排上有點更動，所以中華隊５日第二場一樣對警察廳。

(中時電子報)