連續19年 高雄第一科大送學生前進德國
國立高雄第一科大連續19年送學生赴德進修，應用德語系已有近300人前往德國波昂大學上語言課程，返國後，個個德語突飛猛進；今年新一批赴德修習20名學生，明(4)天將搭機出國，展開為期5個月的學習之旅。
校長陳振遠表示，德語系自1999年開始，連續19年遴選學生到德國波昂大學，修習一個學期學分，除基本德國語言課程，另有文化研習體驗、旅遊考察，且學生註冊正式學生，享有德國學生應有的權利與義務，迄今有282位學生圓夢。
他表示，出國有助拓展國際視野及增廣見聞，期勉學生善用德國的學習資源，抱持主動參與的熱忱，珍惜得來不易的機會。
二年級學生朱宜庭讀高中時，就曾以交換學生身分到德國進行為期9個月的研習，大學暑假也曾獨自飛往德國杜塞道夫的語言學校學德文，出國一點都不緊張，也常大方傳授出國念書經驗。
朱宜庭開心說，自己很喜歡德國，環境優美、文化歷史悠久，感覺像本古書可以慢慢閱讀，到德國進修的學生不只台灣人，還有新加坡、日本、美國的學生，可以認識來自世界各地的朋友，此行也希望好好的精進及加強德語能力，日後通過德語高級檢定考試。
(中時)
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