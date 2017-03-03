永靖鄉農會派系內鬥 理監事選舉延期
永靖農會派系內鬨，理監事選不成！理事長葉麗娟以候選理監事資格審查不完備宣布無法如期選舉，總幹事林秀惠則批葉是技術性違規拖延，會員代表大會中只選出3名上級農會代表；縣府農業處指，直至昨天下班前都未收到農會呈送的候選人名冊，無法公告候選人，故未能如期進行選舉，將督促永靖農會儘速擇期召開會員代表大會臨時會完成選舉。
永靖農會選舉戰況太激烈，竟出現罕見技術性杯葛，原本現任總幹事林秀惠陣營應已可篤定穩定9席理事和3席監事全拿，如今卻一波三折，主持會員代表大會的理事長葉麗娟，宣布候選人資格審查尚未完成，無法進行選舉投票作業，最後僅完成3名上級農會代表選舉。
葉麗娟指出，由於登記選舉的理事資格有問題，才會重新現勘審查資格，結果16名登記理事選舉人中僅9人合格，監事6人中3人合格、1人有疑慮、2人資格不符，將待審查程序完備後，才能安排後續召開臨時會與選舉作業的相關期程。
縣府農業處表示，由於選取期間雙方人馬不斷相互檢舉，針對理監事登記人選所提供之農業用地是否符合資格，日前辦理實地會勘，發現部分理、監事候選人農業用地有違規使用之情形，依規給予候選人3日之申復期限，因仍未屆期，未能如期確定候選人名冊並於選舉日前完成公告，才導致選舉無法舉行。
(中時)
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