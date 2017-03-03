創校第一本！攝影社長途跋涉 拍製偏鄉童畢業紀念冊
位處偏鄉山區的新竹縣尖石鄉玉峰國小，每年均因畢業生人數少、位處山區，加上經費不夠，往年都是由家長協助攝影，拍攝單張畢業照，「旺宏電子攝影社」獲知後，3日特別上山，為學童們免費拍攝玉峰國小創校85年來第1本畢業紀念冊！
旺宏電子攝影社社長劉政營指出，玉峰國小今年僅有5位國小畢業生及4位幼兒園畢業生，玉峰因為學校地處偏遠加上人數較少，往年都沒有攝影廠商或照相館願意長途跋涉，加上經費問題，過去都是靠熱心的家長協助拍攝，洗單張的師生畢業照統當畢業紀念冊，能夠擁有1本畢業紀念冊已成為山區偏鄉小孩心中的夢想。
劉政營說，該社自2014年起連續2年為尖石鄉秀巒國小學童免費拍攝畢業紀念冊，為了讓這股愛心持續擴大，今年特地選擇了兩所過去都未曾製作過畢業紀念冊的玉峰國小及石磊國小服務，希望讓更多偏鄉學童的學習點滴能被記錄下來，讓資源匱乏的偏鄉小校能有更多的資源挹注。
(中時)
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