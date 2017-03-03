淡季衝人氣 高雄巨蛋旅展祭超殺優惠

高雄巨蛋國際旅展今起展開，首日吸引大批民眾入場搶好康。（柯宗緯攝）

高雄巨蛋國際旅展今日開幕，民眾張惟深（右二）挑戰限時吃完櫻花蛋糕，獨得日本來回機票。（柯宗緯攝）

3月被視為旅遊淡季，今日高雄巨蛋國際旅展開幕，仍吸引不少人潮，民眾多持觀望態度比價，200多家業者為突破困境，祭出超殺優惠，適逢春季花開，主打日韓賞櫻團、歐美加花季行程，業者稱這波價格堪稱年度最有競爭力，目標衝破1億業績。

高雄巨蛋國際旅展從3日起，一連四天祭出超殺促銷。主辦單位表示，農曆年時，民眾多半已經出遊，3月是旅遊市場淡季，適合有餘錢、有閒（假）的民眾出國，但價格比起農曆出國便宜至少一半。

業者以日本五日遊為例，同樣套裝行程規格，過年每人5萬3000元左右，3月剩2萬3000元至2萬5000元，CP值算是相當高。目前短期出國，相當推薦日本、韓國賞櫻自由行或包套專案，長程則有歐洲、美加鬱金香、水仙花、百合等花季行程。

為刺激國旅市場，國內飯店、民宿聯合促銷，展場消費滿2萬加碼再抽星級餐券。業者說，接下來國旅主打油桐花季、賞螢火蟲、採草莓，夏季還有最受期待的澎湖花火節，高雄直飛3天2夜包套行程只要6900元起。

今日慶祝開幕首日，開放500個開門福袋，抽出5名晉級來賓參加「夢幻櫻花搶吃大賽」，須限時吃完櫻花蛋糕，最終由22歲民眾張惟深贏得優勝。他笑說，為了贏得比賽，早餐跟中餐都沒有吃，最後飢餓感發揮最大戰力，沒想到抽中晉級並贏得日本機票，真的非常開心，打算和女朋友一起去玩。

(中時)