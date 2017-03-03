禽流感肆虐 禽屍流竄雲林大排

台西新虎尾溪蚊港防汛道被丟棄數袋死雞鴨。（許素惠攝）

台西有才寮萬興橋東側北堤被丟棄死雞。（許素惠攝）

台西有才寮萬興橋東側北堤被丟棄死雞，趨近赫見雞腳。（許素惠攝）

雲林動植物防疫所今日又撲殺沿海兩場染禽鴨共5606隻。疫情肆虐，也讓禽屍流竄，長滿布袋蓮的台西鄉有才寮大排面，發現疑有雞屍掩蓋在布袋蓮下，而大排堤岸也確有布袋裝死雞，農民說，排面布袋蓮是丟禽屍最好的掩飾。

被撲殺的兩場，分別是四湖吳姓牧場養了79天的土番鴨，列管數量5800隻，撲殺5316。以及台西林姓牧場9周大的北京鴨，列管數量2800隻，撲殺290隻，外觀正常，也沒有異常死亡現象，但都是上市前採樣檢測，而被驗出H5N2高病原性病毒。

防疫所長廖培志指出，截至目前，縣內共撲殺36場，33場N2，2場N6，1場N8，總撲殺量35萬6223隻。

台西鄉和豐村萬興段的有才寮大排布滿布袋蓮，排岸被發現有布袋裝著雞屍，當地農民強烈懷疑布袋蓮下的水面掩藏著禽屍，由於該處距日前縣府打撈死雞的河段不遠，是否沒清乾淨，亦或新丟，有待追查。

此外，地處偏遠的台西鄉新虎尾溪蚊港段防汛道，也遭人丟棄數袋死雞，屍水四溢，惡臭難聞。

縣農業處長張世忠得悉，立即通知防疫所前往清撈，並請警方調閱監視器追查可疑車輛，提醒業者亂丟死禽可處5萬到100萬元，先前台西一業者已吃上20萬元罰單。

(中時)