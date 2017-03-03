新設畜牧業廢水擬全面回收 業者批滅農

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為提高畜牧廢水利用，降低汙染，環保署今（3）日預告修正《水污染防治措施及檢測申報管理辦法》，既有畜牧業者削減排放量；新設者一律規定，不得將畜牧廢水排放至河川等地面水體，讓相關業者痛批法令侷促又過嚴，根本是「滅農計畫」。

環保署指出，對於舊有的畜牧業飼養豬、牛，應採削減措施，5年內減少排放總量至2分之1以下，10年內減少至總排放量至4分之1以下，飼養豬未滿200頭的畜牧業者，應檢具廢水管理計畫；新設者要將水資源全面利用回收，例如灌溉農田、花木等等。

環保署預估，未來每日將削減217公噸有機汙染物，21公噸氨氮排放至地面水體，促進水體清潔。另有規範「整合疏漏含溢流管理」、「強化回收使用管理」、「發電廠燃煤總汞量管理」、「特定業別分流收集處理廢水」，可強化水措及排放管理，提升執法及裁罰的有效性。

「這簡直是滅農計畫」，中華民國養豬協會秘書長張生金指出，現在政府在推動畜牧廢水再利用，工作尚未落實，也還沒看出成效，政府就要推出管理規定，而且新設者全回收太為難業者，業者將強烈反彈，要求環保署刪除此條款。

(中時)