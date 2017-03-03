山川琉璃吊橋雙向可入 民眾盼開放折返
屏東山川琉璃吊橋本月開放兩端都能入橋，不過因三地門端缺少大型停車空間，開放前兩日民眾仍多由瑪家端入橋。有遊客反應雖已開放橋兩端都能入橋，但仍嚴禁折返，盼能開放。縣府回應，因橋面空間有限，為了管理人數維護安全，不會開放折返。
山川琉璃吊橋前年底開放後，迄今仍是屏東縣最熱門景點之一；之前因三地門端缺少大型停車空間，所以規定只能由瑪家端進、三地門端出。不過有瑪家民眾認為無法從瑪家端出，影響遊客在瑪家的消費意願，希望開放兩端都能入橋。
縣府本月開放吊橋兩端都能入橋，不過大部分遊客仍多從瑪家端進。根據縣府統計，1、2兩日從瑪家端入橋民眾2053人，從三地門端入橋民眾454人，瑪家端是三地門端的4倍多。有民眾表示，三地門端沒有公有停車場，私人停車場收費要百元，非常不划算。
不過開放兩端進出後，仍維持單向通行，嚴禁來回折返；有遊客以為可以折返，回到入口處要出橋被拒絕。縣府表示，在瑪家端及三地門端售出的票券章不同，遊客只能單向通行，回程可搭乘接駁車。
王姓遊客抱怨，吊橋既然都開放兩端可入橋了，何不開放可折返？方便民眾返回停車處，不用再搭接駁車。縣府觀傳處長黃建嘉表示，因橋面並不寬，且有人數上限，若開放折返不易控管人數，且遊客容易在橋上逗留，有安全上疑慮，故不會開放。
(中時)
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