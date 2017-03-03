健康新體驗 環亞推精緻素食餐
為滿足旅客需求，桃園機場環亞貴賓室今日宣布推出健康素食餐點，讓過往旅客用餐時多了新的選擇。
環亞表示，由於健康保健觀念在國內外蔚為風潮，許多民眾把素食視為重要的餐飲選項，但在機場的各式餐廳中素食供應依舊屬於小眾市場；且近年來東南亞回教旅客數量不斷增加，許多教徒因宗教信仰而寧可選擇素食以免觸犯飲食禁忌，因此環亞決定在桃機一航廈出境大廳的免費貴賓室推出健康素食。
素食餐點分為180元、250元及350元三種價位，內容包含紅麴筍仔飯、養生豆漿麵、焗烤千層麵、繽紛時蔬帕里尼三明治，以及廚師精選時令小菜四喜烤麩與洋芋南瓜雙泥沙拉等；此外更提供環亞招牌飲品「檸檬薏米水」，服務時間為每天上午11時至深夜12時，有需要的旅客可多加利用此項服務。
(中時)
關鍵字：桃園機場環亞貴賓室
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