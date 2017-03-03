小模勒斃棄屍 凶嫌兩眼無神進地檢署

22歲梁姓女子與程姓男友涉嫌殺害陳姓女模，警訊後依殺人等罪移送士林地檢署。（李文正攝）

程姓男子曾犯下性侵害等罪，經法院判決有期徒刑5月，緩刑2年，但程不願接受輔導上課而遭通緝在案。（李文正攝）

曾犯下性侵、侵占等多項前科的程姓男子，本月1日涉嫌誘騙陳姓外拍小模，再以皮帶將她勒斃並棄屍在廢棄商場的地下室，程男與梁姓女友還到台中住在五星級飯店享樂，台中警方發現有異後，突破心防將程男帶往案發地，他才坦承犯下強盜殺人，警訊後移送士林地檢署。

警方將程男與梁女分乘兩輛偵防車抵達地檢署，22歲梁女頭戴棒球帽、口罩，還背著粉紅色小豬背包，低頭不發一語，24歲的程男戴口罩，雙眼直視地板，對於記者提問，沒有抬頭回應，隨即被押解進入候審室，等候檢察官開庭。

(中時)