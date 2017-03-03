小小木匠手作趣 全台首座親子木藝教室開幕
為推廣國產木材，全台首座親子木藝教室於今（3）日開幕，內部除了展示不少本土樹種大型木標本，和大型研究儀器外，更與國立科學工藝博物館合作，推出一系列木材活動課程，讓大人小孩一起到木藝教室了解木材，體驗動手做木工的樂趣。
木藝教室的位置，就坐落在台北市林業試驗所研究大樓旁，西元1895年日本據台之後，總督府殖產部研議成立苗圃，於1911年將台北苗圃基地創立為林業試驗場，負責台灣林業經營與森林資源調查研究工作至今。
林試所為了推廣國產木材，將一旁的木工廠活化運用，從去年2、3月開始著手準備，將試驗所內部分物品挪至木工廠，並改造成木藝教室，除了擺滿大型木標本，各種木材，還有多達10位木藝志工，每個月都會來製作相關木藝品、木製品，如竹哨、髮簪、精油等。
木藝教室主要功用仍為試驗研究，可提供木材鑑定、木材性質檢測等收費服務，這次更與遠在高雄的科工館合作推出活動，讓兒童報名到木藝教室製作彈珠台等小玩具，體驗木匠趣，林試所森林利用組長林振榮說，未來也不排除與廠商合作，推出充滿經濟效益的木材相關商品。
(中時)
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