陸兩會期間 民運中心：新疆嚴加反恐

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據報導，在中國大陸人大和政協「兩會」舉行期間，新疆嚴加反恐，連當地消防員也要持搶戒備。

中國人權民運信息中心今天在報導中表示，隨著「兩會」（中國人民政治協商會議第12屆全國委員會第5次會議、第12屆全國人民代表大會第5次會議）的舉行，約有5000名正規解放軍今天在喀什、和田、阿克蘇和克州公路持槍守衛。

當地多數關卡則由武警把守，他們對車輛進行盤查，外圍有解放軍。

報導表示，喀什等4地約300名消防員已獲發給配槍和實彈，在駐區守備。1060303

(中央社)