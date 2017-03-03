台灣蘭展大獎花 插角花蝴蝶蘭
2017台灣國際蘭展今天開幕，主辦單位公布各項競賽得獎名單。由台南市學甲區富樂蘭園負責人莊明儀培育的插角花蝴蝶蘭，在2009件參賽作品中脫穎而出，獲得全場總冠軍。
蘭花競賽評審團指出，目前市場上的插角花最大僅約10公分，但奪冠的這株插角花的花朵卻有15公分大；平整又大、排列整齊、色澤鮮艷的「插角花」，在目前蝴蝶蘭市場上難得一見，是一株可以流傳許久的品種，要育種再突破絕非易事，能獲得大獎花的殊榮，絕對是實至名歸。
蘭展承辦單位成大研究發展基金會指出，往年參賽報名約1100、1200株蘭花；今年報名參賽的高達2009件。其中A組嘉德麗雅蘭屬及其聯屬有265件；B組仙履蘭屬─芭菲爾鞋蘭屬及其聯屬有321件；C組蝴蝶蘭屬及其聯屬1039件；D組其他蘭屬356件；E組組合盆花18件；F組海內外景觀10件。
成大研究發展基金會指出，獲得大獎花（全場總冠軍）的富樂蘭園，主要栽培蝴蝶蘭及朵麗蝶蘭，專於黑花系統育種及黃花紅心育種，有不少代表作，經常在蘭花競賽中得獎。
總冠軍之外，各組得獎名單分別是A組東昇珍奇蘭園何國芳；B組三星蘭園張文賢；C組鮮明農業有限公司李蒼裕；D組嶺馨芳蘭園賴慶；新品種組則由鮮明農業有限公司李蒼裕獲得。1060303
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。