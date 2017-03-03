台灣蘭展大獎花 插角花蝴蝶蘭

2017台灣國際蘭展今天開幕，主辦單位公布各項競賽得獎名單。由台南市學甲區富樂蘭園負責人莊明儀培育的插角花蝴蝶蘭，在2009件參賽作品中脫穎而出，獲得全場總冠軍。

蘭花競賽評審團指出，目前市場上的插角花最大僅約10公分，但奪冠的這株插角花的花朵卻有15公分大；平整又大、排列整齊、色澤鮮艷的「插角花」，在目前蝴蝶蘭市場上難得一見，是一株可以流傳許久的品種，要育種再突破絕非易事，能獲得大獎花的殊榮，絕對是實至名歸。

蘭展承辦單位成大研究發展基金會指出，往年參賽報名約1100、1200株蘭花；今年報名參賽的高達2009件。其中A組嘉德麗雅蘭屬及其聯屬有265件；B組仙履蘭屬─芭菲爾鞋蘭屬及其聯屬有321件；C組蝴蝶蘭屬及其聯屬1039件；D組其他蘭屬356件；E組組合盆花18件；F組海內外景觀10件。

成大研究發展基金會指出，獲得大獎花（全場總冠軍）的富樂蘭園，主要栽培蝴蝶蘭及朵麗蝶蘭，專於黑花系統育種及黃花紅心育種，有不少代表作，經常在蘭花競賽中得獎。

總冠軍之外，各組得獎名單分別是A組東昇珍奇蘭園何國芳；B組三星蘭園張文賢；C組鮮明農業有限公司李蒼裕；D組嶺馨芳蘭園賴慶；新品種組則由鮮明農業有限公司李蒼裕獲得。1060303

(中央社)