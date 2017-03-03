淡季低價促銷 高雄國際旅展登場
年後淡季促銷最低價，高雄巨蛋國際旅展今天登場，規模多達200多家參展廠商拚低價優惠促銷，搶攻旅遊淡季商機。
主辦單位表示，這次國際旅展展出規模多達200家參展廠商、307攤位聯合展出拚促銷，搶攻旅遊淡季優惠商機，包括海外旅遊推廣單位、各大旅行社參展。
業者紛紛強打國人最喜歡的澳門和日本香川賞櫻及黑部立山等短程線，其他土耳其11天和義大利10天等長程線出團費用也大幅下修，一趟歐美之旅不用新台幣5萬元就能搞定。
主辦單位表示，如果玩膩了陸上行程，也可換個方向體驗豪華郵輪渡假模式，包括藍寶石公主郵輪、麗星郵輪、伯曼郵輪、歌詩達郵輪、迪士尼郵輪、海洋航行者號等，業者也在旅展中推出超低價促銷。
為振興國旅，國內旅遊業者也降價促銷拚經濟，彰化縣旅遊產業協會和多家國內渡假飯店、農場等旅宿業者，共襄盛舉推出優惠讓民眾搶好康。
慶旅展開幕，主辦單位今天從開幕大放送的福袋中，抽出5名晉級來賓參加「夢幻櫻花搶吃大賽」，在限時內吃完櫻花蛋糕即可獲得日本來回機票，由一名22歲張姓學生奮力猛吃贏得優勝，他表示非常開心，打算要和女朋友一起去玩。1060303
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。