淡季低價促銷 高雄國際旅展登場

年後淡季促銷最低價，高雄巨蛋國際旅展今天登場，規模多達200多家參展廠商拚低價優惠促銷，搶攻旅遊淡季商機。

主辦單位表示，這次國際旅展展出規模多達200家參展廠商、307攤位聯合展出拚促銷，搶攻旅遊淡季優惠商機，包括海外旅遊推廣單位、各大旅行社參展。

業者紛紛強打國人最喜歡的澳門和日本香川賞櫻及黑部立山等短程線，其他土耳其11天和義大利10天等長程線出團費用也大幅下修，一趟歐美之旅不用新台幣5萬元就能搞定。

主辦單位表示，如果玩膩了陸上行程，也可換個方向體驗豪華郵輪渡假模式，包括藍寶石公主郵輪、麗星郵輪、伯曼郵輪、歌詩達郵輪、迪士尼郵輪、海洋航行者號等，業者也在旅展中推出超低價促銷。

為振興國旅，國內旅遊業者也降價促銷拚經濟，彰化縣旅遊產業協會和多家國內渡假飯店、農場等旅宿業者，共襄盛舉推出優惠讓民眾搶好康。

慶旅展開幕，主辦單位今天從開幕大放送的福袋中，抽出5名晉級來賓參加「夢幻櫻花搶吃大賽」，在限時內吃完櫻花蛋糕即可獲得日本來回機票，由一名22歲張姓學生奮力猛吃贏得優勝，他表示非常開心，打算要和女朋友一起去玩。1060303

(中央社)