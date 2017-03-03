造福別人快樂自己 螢火蟲助學嘉年華
12年前螢火蟲計畫種下第一顆小小種子，在南投仁愛鄉找到第一名螢火蟲庭庭，至今邁入第13年，全台灣共誕生56名螢火蟲。年度螢火蟲助學嘉年華會明天台北登場，讓更多人認識參與「造福別人，快樂自己」的螢火蟲助學計畫。
玩樂與助人向來是八竿子打不著的話題，但有一群人就做到了「邊玩邊助人」，一邊遊山玩水，一邊幫助台灣13個縣市22個鄉鎮和離島的56名孩子逐步完成學業，默默持續到現在已經12年，並成立了「中華民國螢火蟲助學計畫協會」，永蓄經營助學偏鄉學子的志業。
螢火蟲助學計畫12年來幫助了56名偏鄉學子，讓這些螢火蟲不但飛出了部落，完成了學業，開始另一段人生旅程，甚至步入婚姻生活，創造了新家庭，還回來參與螢火蟲助學計畫，回饋造福更多偏鄉學子。
這些學子在螢火蟲助學計畫的捐助學費支援和志工的陪伴關注下，開始茁壯成長，志工和捐助者心中的愛，讓這些枝枒開始交結，彼此串連在一起，每年舉行的義賣嘉年華會，也吸引更多社會善心人士認識和熱情參與螢火蟲助學計畫。
中華民國螢火蟲助學計畫協會明天將舉辦「106年陪螢火蟲快樂起飛嘉年華會」，許多志工從農曆年前就開始準備，就是為了明天，為了能讓更多螢火蟲高飛。
螢火蟲助學計畫的工作團隊都是志工，大家平時要賺錢養家，但到每年春天，就義無反顧的投入，聚成超級大的正能量。志工開玩笑說「看過傻瓜長怎樣嗎？」，一定要來「106年陪螢火蟲快樂起飛嘉年華會」他們就是那群無怨無悔「造福別人，快樂自己」的傻瓜，一起來加入助學偏鄉學子的行列。1060303
(中央社)
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