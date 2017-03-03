髒亂點成有機生態園區 金線蛙現蹤跡

淡水鄧公路社區大樓旁原本堆滿垃圾的髒亂點，在鄧公里長邱美津及志工努力清運10卡車垃圾後，綠美化閒置空地，竟出現平地少見的金線蛙，讓里民們驚艷不已。

由於鄧公里內沒有鄰里公園，邱美津最初只想將髒亂點打造成居民可以休憩的小公園，但移除廢棄車輛和垃圾後，看到眼前久停的工程小山貓、鏽蝕傾斜的鐵皮屋、和滿坑滿谷的垃圾，邱美津決心整頓這塊空地。

邱美津多次和地主協商爭取同意，足足載走10卡車的垃圾，並與40名環保志工將廢棄輪胎和其他回收物化身成可愛的卡通人物藝術裝置，一起動手進行綠美化、鋪設石板步道後，變成一座可供里民休憩的口袋公園。

另外，為增加生態豐富性，鄧公開心農場種了許多台灣原生種的本土植物，包括山菊花、桃金孃、野牡丹、七里香、麥門冬、腎蕨及薜荔等花種，還種了檸檬、芭樂、四季橘、木瓜等果樹。

菜圃區內種了割菜、鴨菜、菠菜、A菜等，有機無毒的耕作方式讓作物青綠飽滿，也活化土壤和生態，菜圃裡還發現金線蛙的蹤跡，儼然已成為一個小小的生態園區。

邱姓志工表示，開心農場的作物不僅給居民隨時取用，平常志工們維護菜園時所採收的蔬果，也分享給里內弱勢家庭或獨居老人，由於蔬果青脆飽滿，口感佳，更深受里民青睞。

為讓里民更了解鄧公里，邱美津並運用黃金資源回收金發行鄧公資訊園地半年報，運用黃金資收站變賣物的資金印制，從編輯各項節慶活動和研習課程內容，以及政令宣導、建設等資訊都由里長一手包辦，至今已發行4期，廣獲里民好評。

民政局地方行政科長陳炳仲表示，淡水區鄧公里在資源回收及環境綠美化長期有傑出的成果，連續3年獲得五星級里環境認證，歡迎民眾到淡水滬尾櫻花大道健行時，也來這裡打卡，逛逛生氣盎然的鄧公開心農場。1060303

(中央社)