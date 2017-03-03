栽了！新生代角頭擁槍毒 巡邏員警查獲

警方起出1把黑市價值上百萬元、火力強大的M16A1突擊步槍。(郭韋綺翻攝)

查獲黑色提袋裝有大批軍火。(郭韋綺翻攝)

長槍子彈100多發。(郭韋綺翻攝)

混跡岡山、被視為幫派新生代狠角色的26歲李姓男子，今(3)日凌晨在本洲路偏僻產業道路貨櫃屋內，與蔡姓男子交易槍枝，被巡邏員警發現。警方進入搜查，起出1把百萬級美式M16A1突擊步槍、100多發子彈及安非他命、K他命等毒品，研判李男買槍從事不法活動，所幸及時查獲，阻止一場腥風血雨。

今(3)凌晨1時許，前峰派出所長潘福良及警員簡世志，夜間巡邏到本洲路一條偏僻產業道路，發現有處新建的貨櫃屋，深夜燈火通明，還飄出濃濃K菸味，立即上前盤查，赫然發現屋內桌上擺放大批長槍彈匣、毒品，隨即拔槍喝令李男等3名人不許動。

沒多久支援警力抵達，在屋內搜索找出一只黑色帆布袋，竟藏有一把黑市價格超過百萬、火力強大的M16A1突擊步槍、子彈132發及長短彈匣各1個、90手槍子彈78發，毒品安非他命、K他命及現金32萬元。

警方指出，巡邏警第一時間入內，幸3人疑似吸毒恍神來不及反應，若開槍還擊與警方駁火，恐怕造成傷亡。

警方查出，現年26歲李家羽，有多項槍砲案底，因夠凶狠，是岡山地區新竄起年輕輩角頭，研判這次交易槍枝可能想幹一票大的；另，桌上包裝毒品小型夾鏈袋數量多，懷疑李男也販毒。

警方表示，與李交易槍枝的24歲蔡姓男子，無前科，供稱只是中間人，否認槍枝是他的，將持續追查槍枝、毒品來源。全案依槍砲彈藥刀械管制、毒品危害防制條例移送橋頭地檢署偵辦。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)