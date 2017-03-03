70多位家齊師生見學日本女兒節傳統

70多位家齊師生造訪丙種宿舍，見學日本女兒節傳統。（黃文博翻攝）

今天是日本女兒節，家齊75位師生結合英文多元選修課程，造訪甫修復啟用的市定古蹟：台南州立農事試驗場宿舍群，由台南市台日友好交流協會與群馬縣水上町交流館人員，一起協助導覽已改造活化的宿舍空間，並引介水上町的工藝文化資產及女兒節傳統掛飾織品，還提供浴衣穿著的示範指導，讓家齊師生不但能就近體驗日本的藝術文化，也從傳統服飾的穿著過程中，深刻感受細膩嚴謹的職人精神。

正在家齊駐校交流的拉脫維亞籍國際志工莉娜，也藉由這次參訪的機會，體驗日本文化。莉娜專長為農經與環境工程，曾做過水質檢測與森林觀測的工作，二月下旬來到家齊駐校交流一個月，將台灣設定為探索亞洲文化的第一站，來台兩個多禮拜，早已愛上南國溫暖的陽光與府城豐富的歷史文化。雖略知台日間的歷史淵源，莉娜仍很驚訝能在台南就可以實地了解日本當地文化；穿著浴衣的體驗，更是文化震撼。

家齊高中英文科實踐「把世界帶進教室」的教學理念，培養學生具全球移動力，不僅由圖書館攜手「國際青年文化交流協會」媒合國際志工駐校語言交流，也嘗試讓學習的場域打破校園空間的限制，帶領學生探索台南市跨文化交流空間，藉此拓展學生的觀察感知力，提昇外語學習的動機，同時增進多元文化的理解與尊重。

參與的同學大多第一次到丙種宿舍，對於日本文化的理解，多數還停留在媒體報導的平面認知，今日實際走訪，除了驚訝台南有如此老屋活化的空間，也透過台日友好交流協會的介紹，對日本傳統的女兒節慶及日本傳統浴衣和禮服的穿著細節，有了更進一步的了解。

(中時)