華航合資美航太集團 新公司落腳台灣
華航和美國NORDAM航太集團今天宣布合作，將在台合資成立公司，將是NORDAM在亞洲唯一維修廠，可望維持及強化在亞洲市場的維修服務。
中華航空董事長何煖軒今天和美國NORDAM航太集團副董事長暨營運長哈斯汀齊格飛（T. Hastings Siegfried）於桃園簽署合作備忘錄，宣布將於台灣成立合資公司，成為NORDAM在亞洲唯一維修廠。
華航表示，NORDAM的品牌將繼續在亞洲地區提供發動機反推力裝置(Thrust Reverser)及複合材料維修服務。
中華航空表示，雙方合作後將可提供三大助力，包括滿足華航自有機隊發動機反推力器維修需求；提升華航修護工廠在複合材料的維修能力，像發動機鼻頭罩、尾端消音器、機身雷達罩及機身結構等項目；促進國家航太產業發展。1060303
(中央社)
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