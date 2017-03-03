男子貪杯白天喝到黑夜 醉後險失溫
苗栗一名男子在冷氣團來襲時找朋友小酌，因貪杯從白天喝到深夜，今天凌晨帶著醉意準備返家卻認不出回家的路，只好縮在一處工寮外發抖，險些失溫，所幸及時獲救。
苗栗縣警局通霄分局今天指出，苑裡鎮50歲陳姓男子平日喜歡「喝兩杯」，昨天下午獨自騎腳踏車外出找朋友小酌，一喝竟喝到深夜未歸，直到凌晨準備返家時，卻因喝茫迷路，當時冷氣團發威，陳男身上又僅穿著一件薄夾克，冷到「凍未條」，向警方求救。
陳男以手機報案，自稱因為喝醉不知身在何處，且身體冷得直發抖，逐漸失溫；苑裡分駐所獲報後，根據手機訊號定位，最後在苑裡鎮新復里一處稻田旁的工寮外，找到全身「皮皮挫」的陳男，身旁還留下一堆嘔吐穢物。
陳妻聞訊擔心丈夫出事，第一時間心急如焚從家中趕到派出所，在警方陪同下，根據手機定位逐漸擴大搜索，約30分鐘後終於找到人，看到丈夫平安無事，忍不住埋怨「為何要喝到這種程度！」也對警方冒著低溫幫忙找人表示感謝，頻說「真歹勢」。1060303
(中央社)
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