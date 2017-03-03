3D支架加幹細胞 科學家造出老鼠胚胎
英國科學家使用1個3D支架和2種幹細胞，首次創造出類似老鼠胚胎的構造。這項研究能增進科學家對哺乳類動物最初發育階段的瞭解。
劍橋大學研究團隊表示，雖然人工胚胎近似真實胚胎，但不可能進一步發育成健康的老鼠胎兒。研究結果刊載於「科學」（Science）期刊。
但在研究目的上，科學家得以展現人工胚胎和正常胚胎的發育模式如何相同，因為幹細胞自我組織的方式相同。
主導這項研究的劍橋大學生理、發育與神經科學系教授澤妮斯卡－高茨（Magdalena Zernicka－Goetz）指出，以老鼠細胞進行研究成功，應能為以人類細胞進行的類似研究鋪路，有助於科學家克服人類胚胎研究的一大障礙，亦即胚胎短缺。1060303
(中央社)
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