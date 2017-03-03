台灣精品展 黃志芳：印尼是東協重中之重

「2017年台灣精品東協市場啟動記者會」在雅加達登場，貿協董事長黃志芳表示，印尼是台灣開拓東協市場中的「重中之重」，希望藉台灣精品加深東協人民對台灣的好感。

中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳、經濟部國際貿易局局長楊珍妮率領台灣精品58家廠商共130件產品，在雅加達舉行台灣精品形象展，包括中華民國駐印尼代表陳忠、印尼商工總會台灣委員會主席許龍川等人都應邀出席。

參展業者包括宏碁（Acer）、華碩（Asus）、輪胎大廠建大、自行車大廠美利達等台灣知名品牌。

這次台灣精品展有別於過往的展覽，強調融入「人文」的要素，由印尼知名設計師設計台灣蠟染服裝（Batik）。台灣Batik色彩及剪裁兼具印尼傳統風情及象徵台灣明亮、鮮艷的時尚感，由數名專業模特兒穿上台灣Batik走秀，吸引許多印尼消費者的目光。

黃志芳會後受訪表示，台灣精品展展出的都是台灣各產業最精華、先進的產品。希望藉此展覽，加深東協國家人民對台灣的好感以及對台灣產品的認識，進一步促進產業合作，開拓東協市場。

他說，台灣精品最大的優勢就是在資通訊產品，這次展出的很多台灣精品都充分利用這項優勢，在東協市場很有競爭力。

黃志芳指出，印尼是東協最大的國家，擁有逾2億5000萬人口的市場，是台灣開拓東協市場中的「重中之重」，希望透過貿易促銷推廣活動，幫助台灣的產品在東協找到更好的市場。

楊珍妮表示，印尼年輕消費者眾多，是台灣精品很大的潛在消費市場。她說，台灣精品深具創新特色，印尼相關產業正在發展，很適合與台灣進行雙向合作，這次展出的台灣精品一定會受到印尼消費者喜愛，而印尼的蠟染布料也會深受台灣民眾喜愛。1060303

(中央社)