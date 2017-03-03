美國防開支5780億美元 眾院下週審議

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美國總統川普誓言對他口中已呈虛弱的美軍增撥數十億美元。國會議員今天公布1項得以讓美國武裝部隊運作到9月底的5780億美元國防開支法案。

美聯社報導，國會參、眾兩院兩黨議員根據前總統歐巴馬去年12月簽署成為法律的年度國防政策法案，根據國防部採購、運作和維護，以及研發計畫等所需費用，磋商制定這項立法。

眾議院預定下週召開全會，針對2017會計年度的國防開支法案進行審議。法案一旦獲眾院通過，立法工作將移交參院進行表決。

密西西比州共和黨籍聯邦參議院撥款委員會主席柯克蘭（Thad Cochran）說：「我們儘可能設法在撥款限制下作出最佳決定，以支持諸如老化設備現代化之類的國安優先作為，並為全體軍職人員加薪。」

川普（Donald Trump）可望未來幾週，針對增補總額可能多達300億美元的2017年開支法，向國會提出補充法案。至於10月1日開始的2018預算年度，川普正尋求為國防部預算增加540億美元預算。

國防部和其他聯邦機構目前是在4月28日到期的1項臨時開支法案下運作。國會去年底通過這項臨時措施，以避免政府停擺。

2017年國防開支法案包括5160億美元，從採購炸彈和子彈到部隊訓練在內，大小通吃的基本軍事需求。另還包括近620億美元，用以支付正在阿富汗、伊拉克和其他地方進行中的軍事任務。（譯者：中央社何宏儒）1060303

(中央社)