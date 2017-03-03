金正男案新進展 馬媒曝光遺體刺青照

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馬來西亞媒體獨家曝光北韓領導人金正恩兄長金正男遺體的刺青，並指已與之前質疑遺體身分的日本女記者聯絡，鑑定身上2處刺青圖案，證實死者身分是金正男無誤。

「新海峽時報」今日在網站獨家曝光金正男遺體上的刺青，指金正男於2月13日遇害後，遺體於2月15日移送到吉隆坡中央醫院太平間時，記者趁機透過特殊管道拍攝遺體照片，透過之前曾曝光的照片比對，證明死者為金正男。

報導說，遺體拍攝的刺青部位肚子與左上臂，其中肚子紋身是一個赤裸上身的東方人騎在兩隻日本鯉魚上，與之前日本女記者曝光的照片紋身圖案相同。

報導說，認識金正男的人看到照片，就能確定遺體是金正男。

為了進一步確認遺體身分，新海峽時報還成立特別調查團隊，除了調查身體重要特徵外，也不斷觀察其他較小的細節線索，以查出死者真正身分。

所幸與金正男認識超過10年、且有見面無數次交情的日本女記者藤田水美（Mizumi Fujita）主動曝光照片，調查團隊於是聯絡上後者，並比對照片後，發現兩個圖案幾乎一模一樣，因此可以確定北韓口中的死者「金處」確實就是金正男本人。

同時，報導說藤田水美服務的報社昨日已同意，讓新海峽時報可以專訪藤田水美，並讓後者口供做為協助大馬警方調查金正男毒殺案的線索。

報導說，由於到目前為止沒有死者家屬前往認屍，大馬警方也無法得到DNA樣本進行比對，因此刺青圖案的比對或許能幫助大馬警方確認死者身分。

報導也解釋，會將遺體照片遲至今日公開，主要是聽從專家建議，由於此案涉及許多不明朗因素，包括家屬因顧慮人身安全而不敢領屍，為了避免節外生枝，因此才一直選擇不公開訊息。1060303

(中央社)