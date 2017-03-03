金正男案新進展 馬媒曝光遺體刺青照
馬來西亞媒體獨家曝光北韓領導人金正恩兄長金正男遺體的刺青，並指已與之前質疑遺體身分的日本女記者聯絡，鑑定身上2處刺青圖案，證實死者身分是金正男無誤。
「新海峽時報」今日在網站獨家曝光金正男遺體上的刺青，指金正男於2月13日遇害後，遺體於2月15日移送到吉隆坡中央醫院太平間時，記者趁機透過特殊管道拍攝遺體照片，透過之前曾曝光的照片比對，證明死者為金正男。
報導說，遺體拍攝的刺青部位肚子與左上臂，其中肚子紋身是一個赤裸上身的東方人騎在兩隻日本鯉魚上，與之前日本女記者曝光的照片紋身圖案相同。
報導說，認識金正男的人看到照片，就能確定遺體是金正男。
為了進一步確認遺體身分，新海峽時報還成立特別調查團隊，除了調查身體重要特徵外，也不斷觀察其他較小的細節線索，以查出死者真正身分。
所幸與金正男認識超過10年、且有見面無數次交情的日本女記者藤田水美（Mizumi Fujita）主動曝光照片，調查團隊於是聯絡上後者，並比對照片後，發現兩個圖案幾乎一模一樣，因此可以確定北韓口中的死者「金處」確實就是金正男本人。
同時，報導說藤田水美服務的報社昨日已同意，讓新海峽時報可以專訪藤田水美，並讓後者口供做為協助大馬警方調查金正男毒殺案的線索。
報導說，由於到目前為止沒有死者家屬前往認屍，大馬警方也無法得到DNA樣本進行比對，因此刺青圖案的比對或許能幫助大馬警方確認死者身分。
報導也解釋，會將遺體照片遲至今日公開，主要是聽從專家建議，由於此案涉及許多不明朗因素，包括家屬因顧慮人身安全而不敢領屍，為了避免節外生枝，因此才一直選擇不公開訊息。1060303
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。