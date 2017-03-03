吳敦義：或統或獨 都為台海掀波濤

競選國民黨主席的前副總統吳敦義今天在宜蘭接受採訪時，針對兩岸議題重申，一國兩制，或統或獨，都將為台海掀波濤，和平最好。

吳敦義今天先後前往南方澳南天宮、冬山鄉草湖玉尊宮參拜，不少支持者預祝他高票當選黨主席。

由於前總統馬英九1日曾在美國紐約表示，「台灣獨立不會成功，台灣人民只有兩個選擇，一是維持現狀，另一是與中國大陸統一」，談話引起各界不同解讀。吳敦義在參拜後，媒體也詢問他的看法。

吳敦義以10年前他曾獲邀在香港一場兩岸論壇演講的總結對外回應，「一國兩制，或統或獨，都為台灣掀波濤。俱往矣，數當前明路，和平最好」。

吳敦義說，今天談一國兩制，明天可能被改為一國一制；現在的台灣，統人沒能力，被統又不願意。他的兩岸政策一直都很清楚，那就是「一中各表、九二共識」。

至於馬英九其中的統一選項說，吳敦義沒有多做回應。1060303

(中央社)