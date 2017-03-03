防登革熱 南市工務局辦建築工地防治講習會

南市工務局防範未然，建築工地登革熱防治工作講習會開跑。（黃文博翻攝）

南市府記取104年登革熱疫情大爆發的教訓，今年工務局搶在登革熱好發期前，全面啟動登革熱疫情防疫準備工作；今日在民治市政中心舉辦今年第1場「建築工地登革熱防治工作宣導講習會」以防範未然。

工務局表示，防疫視同作戰！為防範登革熱疫情再起，建管單位上緊發條不敢有絲毫懈怠。針對建築工地今年預計舉辦6場登革熱防治工作講習，今年第1場「建築工地登革熱防治工作宣導講習會」，廣邀全國各相關建築同業公會及工地主任等，針對登革熱疫情認識、防治及相關案例進行宣導，期落實推動所有建築工地之疫情防治改善工作。

此次宣導內容以建築工地登革熱防治工作、登革熱疾病介紹、建築工地停工規定等三大主軸，並於宣導會結束前進行測驗，測驗合格者始得核發受訓證書，務使登革熱防治工作能立竿見影，讓工地主任或工地負責人視登革熱防治工作為作戰任務，落實工地自主管理檢查，保障工地人員及周遭居民之生命健康。

工務局強調，防疫工作人人有責，尚未取得登革熱防治宣導會議講習證明書之建築工程新建工地之負責人、起、承及監造人，可向所屬之工會或洽工務局建築管理科登記參加講習會，一起共同為台南市登革熱防疫工作盡一份心力。

(中時)