WBC》柯德曼熱身賽先發失1分 自評還要調整

荷蘭投手柯德曼，曾在2007年效力中職統一獅。(林勝發 攝)

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經典賽荷蘭隊今官辦熱身賽面對韓職二軍尚武隊，雖然以11比1大勝，曾經來台效力獅隊的柯德曼，先發1局失掉唯一1分，柯德曼賽後表示，今天狀況不太好，會藉由下一次牛棚做調整。

柯德曼曾經在2007年效力統一獅，對於是否響對上中華隊，他回應：「真的很想對上台灣，不過還是要看總教練的安排。」

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目前柯德曼已經42歲，是荷蘭隊陣中最老球員，不過他指出，自己從以前就不是靠速球的投手，他也舉例柯隆也投到43歲，自己就是靠經驗還有精準的控球來解決打者。

(中時電子報)