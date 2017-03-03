慘！奧斯卡出包會計師遭死亡威脅 請保鑣才敢出門

普華永道會計師庫利南及他的同事瑪莎魯茲(右)，兩人從不同路線將裝有得獎信封的公事包帶至頒獎現場，是在頒獎典禮前唯二知道真正的得獎者的人。(圖/美聯社)

今年奧斯卡在典禮就要結束前一刻卻因為撲朔迷離的「信封門」(Envelopegate)而搞了個大烏龍，將原本屬於《月光下的藍色男孩》(Moonlight)的最佳影片錯頒給《樂來越愛你》(La La Land)，而媒體鍥而不捨的找出了罪魁禍首，那就是負責奧斯卡計票及運送得獎信封的普華永道(PricewaterhouseCoopers)會計師庫利南(Brian Cullinan)。而這次的大烏龍竟然還讓庫利南及他的同事瑪莎魯茲(Martha Ruiz)接到不計其數的死亡威脅，也讓普華永道的老闆擔心兩位員工的生命安全而幫他們請了保鑣出門隨行。

據《TMZ》報導，普華永道會計公司的老闆認為為庫利南跟魯茲及他們的家人請保鑣是必要的，因為他們收到很多死亡威脅，包括社群平台上許多網友的惡意留言，讓公司決定幫他們請保鑣以維護生命安全。而昨天就被直擊庫利南的老婆在賣車購物時，身旁就攜帶一名保鑣。

庫利南和魯茲(紅色禮服)在台上研究信封究竟哪裡出錯了。(圖/美聯社)

至於兩位出包的會計師不僅收到死亡威脅，還被罰不得在參與奧斯卡金像獎頒獎典禮，不過對他們來說的好消息是，他們不會因此失去原本在會計事務所的工作。

兩位會計師被指為是奧斯卡最佳影片頒錯獎的罪魁禍首，尤其是庫利南事後被媒體發現他疑似因為在給後台玩推特，忙著和朋友分享影后艾瑪史東的照片而分心，導致拿錯了信封。不少人也指責，兩位會計師做為唯二在典禮前知道得獎者的人，在頒獎人華倫比提(Warren Beatty)和費唐娜薇(Faye Dunaway)頒錯獎後，兩人隔了太久才反應過來，台上都混亂成一片了他們才跑上台去察看信封哪裡出錯，根本是亡羊補牢。

(中時電子報)