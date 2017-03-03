格雷情趣限定商品登場！愛買線上搶先賣

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羽毛搔癢棒，原價2680元，特價780元。（見圖：愛買提供）

霸道總裁舒適束縛腳踝銬，原價7980元，特價6980元。（見圖：愛買提供）

熱搭電影「格雷的50道陰影：束縛」上映，愛買在線上購物550款保險套、服飾與情趣用品特惠27折起，並設立格雷授權款道具專區共有30款，喜迎白色情人節，推出逾550款情趣用品27折起，預計將帶動銷量成長3倍，最受歡迎的挑逗羽毛搔癢棒屬入門款道具，開賣3天就售出上百組，原價2680元，特價780元；豪華綢緞束縛帶，原價2680元，特價1280元。

(中時)