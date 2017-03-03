涉金正男案北韓男嫌 驅逐出境先飛北京
金正男毒殺案中唯一逮獲的北韓人李正哲，今天因拘留期滿，沒有足夠起訴證據獲釋，大馬媒體報導說，有關當局會把李正哲及家屬送往北京，再由北京轉飛北韓。
北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男13日在吉隆坡第2國際機場遇害，原遭逮捕的李正哲（Ri Jong Chol，譯音）今天上午獲釋。大馬警方下午重重警力戒護將李正哲轉交移民局，安排驅逐出境。
大馬媒體「中國報」報導說，今天下午約3時20分，李正哲已被當局從移民局總部移送吉隆坡國際機場。
報導指出，李正哲將搭乘傍晚6時25分，從吉隆坡飛北京的MH360馬航班機，預計凌晨12時20分抵達北京。不過，高麗航空（Air koryo）從北京飛往平壤則是中午的航班，航行時間約1小時30分。
金正男遇害案，2名分別來自印尼的25歲席蒂艾沙（Siti Aisyah，譯音），以及越南的28歲段氏香（Doan Thi Huong，前譯段詩芳）的攻擊案女嫌，已被控謀殺罪。大馬警方仍積極追緝其他在逃嫌疑人。另外，李正哲稍晚將被驅逐出境。1060303
(中央社)
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