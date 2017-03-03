金正男遭刺後 韓國出現首波北韓宣傳品 內容有....
韓媒報導，仁川地方警察廳3日稱，當天凌晨1時58分在仁川市南區鶴翼洞一公寓附近發現了北韓的反韓傳單，內容印有飛彈、北韓地圖及宣揚北韓體制等共810張，這是北韓勞動黨委員長金正恩異母長兄金正男遭暗殺後，首次在南韓境內發現的大規模反韓傳單。
報導稱，北韓傳單共三種，發現時被撒落在公寓外的花壇中、公寓前的車道上；傳單上印有飛彈、北韓地圖，主要包含譴責韓國政府，宣揚北韓體制及炫耀軍事力量等內容。
報導引述警方分析認為，金正男在馬來西亞遭暗殺後，北韓加強了對韓宣傳力度。警方將當天凌晨收走的傳單交給軍方，並與情報機構共同進行調查。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。