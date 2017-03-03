金正男遭刺後 韓國出現首波北韓宣傳品 內容有....

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韓媒報導，仁川地方警察廳3日稱，當天凌晨1時58分在仁川市南區鶴翼洞一公寓附近發現了北韓的反韓傳單，內容印有飛彈、北韓地圖及宣揚北韓體制等共810張，這是北韓勞動黨委員長金正恩異母長兄金正男遭暗殺後，首次在南韓境內發現的大規模反韓傳單。

報導稱，北韓傳單共三種，發現時被撒落在公寓外的花壇中、公寓前的車道上；傳單上印有飛彈、北韓地圖，主要包含譴責韓國政府，宣揚北韓體制及炫耀軍事力量等內容。

報導引述警方分析認為，金正男在馬來西亞遭暗殺後，北韓加強了對韓宣傳力度。警方將當天凌晨收走的傳單交給軍方，並與情報機構共同進行調查。

(旺報)