8個月愛女被偷拍 伊能靜哭求放手

伊能靜與8個月大女兒小米粒。(取自伊能靜微博)

伊能靜為女求狗仔放手。(取自伊能靜微博)

47歲女星伊能靜母愛爆棚，自去年6月為老公秦昊產下愛女「小米粒」，就時常在網上PO出女兒照，跟大家分享小米粒可愛模樣。不過她今(3日)就在微博請狗仔高抬貴手，原來是因為不滿狗仔把女兒拍醜了，才發文求狗仔放手，後頭還連放3個哭泣符號表達不捨心情。

伊能靜昨日被媒體直擊搭機返台的身影，事後她因為不滿狗仔將女兒拍醜，選擇在網路PO文，「親愛的狗仔⋯你們把我弄的又乾又黃沒關係，但是米粒的白白嫩嫩的小嬰兒啊！為什麼你們都不放過把小白米粒搞成黑糙米⋯⋯⋯求放手⋯⋯」也不忘附上寶貝女兒的細皮嫩肉白肌照，證明女兒是貨真價實的小白米粒，而非狗仔鏡頭下的黑糙米。

(中時電子報)