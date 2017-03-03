全球50城聽損 台北第14！醫師：年長者聽障易失智

WHO研究報告指出，全世界約有10億人因生活習慣不良陷入聽力危機。（達志影像／shutterstock提供）

科技日新月異，然無形中也造成許多汙染，除空汙外，噪音也是都市公害一種！德國米米聽力科技公司近日研究全球50座大城的噪音汙染與聽損資料，研究發現都會噪音汙染與聽力損害有密切連結，聽損最嚴重的城市是大陸是廣州，台北第14，屬聽損較高的城市。

長期處在噪音汙染和聽損生活中，對健康會有影響！WHO研究報告指出，全世界約有10億人因生活習慣不良陷入聽力危機；隨著世界人口老化，2025年全球12億的60歲以上人口，其中5億人會出現聽障現象；台灣醫學界研究指出，50歲起聽力退化愈明顯，65歲以上至少3成有聽障現象。

另台北市立聯合醫院和平婦幼院區耳鼻喉科主任楊宗翰表示，老年聽障危險因子包括，從事過的工作常曝露在噪音環境、耳毒性藥物暴露、耳炎、抽菸、高血壓、免疫疾病、荷爾蒙、基因…等問題。

因毛細胞死亡後無法再生，一旦因外力導致聽覺受損，終生都無法恢復，因而建議每年接受聽力篩檢，如有異常則轉診聽覺復健中心，有必要時在醫師指導下配戴助聽器或安裝人工電子耳。楊宗翰強調，65歲以上老人，因毛細胞更加老化，細胞容易受損、死亡，一旦產生聽障問題，會使得人際溝通不良，久而久之難以與外界接觸，較少動腦思考，就容易產生失智。

樂聖「貝多芬」到了晚年，他的耳朵幾乎聽不見了，然他沒有向病魔屈服，依然寫出世界名曲「命運交響曲」！（圖取自維基百科）

除噪音、聽損有害人體健康外，事實上，在這世界上也有部分人可能是小時候生病或耳朵受到危害，無法和一般正常人一般享受聆聽的美好！如樂聖「貝多芬」到了晚年，他的耳朵幾乎聽不見了，然他沒有向病魔屈服，依然寫出世界名曲「命運交響曲」！

定向越野國手吳思穎鼓勵聽障朋友接觸定向越野，鍛練強健體魄，增進野外方位辯識與思考力。（主辦單位提供）

在台灣也有正在積極籌備2017年在土耳其舉辦的聽障奧運的定向越野國手吳思穎，雖然耳朵聽不見，跑步時無法聽到風的聲音，但她用肌膚感受大自然的溫度、聽不到旁人的加油聲，但她依然專注挑戰比賽，用汗水、毅力闖出自己的一片天。她引用麥可喬丹的名言：「我可以接受失敗，但不能接受放棄！」

聽障獎學金得主，亞洲大學社工系大二生余爵佑（右），認為筆談輔助可避免溝通上的障礙。（主辦單位提供）

此外，2016年聽障獎學金得主－亞洲大學社工系大二生余爵佑先天聽神經受損，因此聽不懂、聽不清是家常便飯，然他仍勇於克服困難、一步步完成學業。余爵佑建議聽障學子接受事實，接納先天的不完美，聽力的損失，只是生命中小小的缺口，因為他還有正常的視覺、嗅覺、味覺和觸覺，幫助他感受美麗的世界。

今天是3月3日，也適逢全球第18個愛耳日，台北市立聯合醫院攜手積極推廣聽力關懷的華科事業群慈善基金會，擴大啟動社區、老人、弱勢族群聽力篩檢服務。希望藉由社區聽力照顧服務、獎學金頒發，以及長年捐助聽器、人工電子耳，喚起社會大眾對聽力健康更加重視。

已故美國殘障教育家海倫·凱勒曾說，「黑暗將使人更加珍惜光明，寂靜將使人更加喜愛聲音。」雖然這個世界充滿了苦難，但是也充滿了很多解決克服的方法。從這些勇者身上讓我們看到了勇氣與力量！這世界上沒有什麼是「不可能」的！能聽得見的我們更要學習把握當下，做一個好的「聆聽者」，不能聽到的人也不要灰心，不放棄自己，用「心」去感受這世界的愛與美好！

(中時電子報)