Gogoro進軍港都開紅盤 鳳山再開2號店

去年底Gogoro高雄第一家店開幕後，獲得南部民眾熱情響應。（柯宗緯攝）

Gogoro宣示進軍港都決心，目前已增加30個換電站。（柯宗緯攝）

Gogoro 推出 GoCharger® 家用充電試營運計畫，推廣至高屏地區。（業者提供）

綠能新創公司 Gogoro 去年底正式進軍高雄，宣告完成六都佈局，同時獲得南部民眾熱情響應，光是高雄地區的訂單數，超過預計兩成之多。近期Gogoro更宣布在高雄市第一大人口的鳳山區開設高雄第二家門市，就近服務高屏地區民眾。

Gogoro去年 12 月 17 日入駐港都，至今短短3個半月，在高雄地區營運中與建置中的換電站數量已增加至 30 個。另外，對於未來 3 到 6 個月預計進行佈建換電站的區域，Gogoro 也推出 GoCharger® 家用充電試營運計畫。這項原只在台南、高雄地區施行的活動，將配合鳳山店（高雄市鳳山區青年路二段287 號）開幕把申請資格延伸至屏東市部分區域。

南台灣民眾長期飽受空汙問題，地方政府極力支持綠能運輸交通，Gogoro以建構低碳、永續、人本之生態交通運輸環境為主張，在高雄地區引起相當正面的迴響。

Gogoro行銷總監陳彥揚表示：「高雄地區民眾對 Gogoro 的反應超過我們預期。訂單數比原本預估的還多出兩成。」不過目前在高雄市街頭，似乎很少看到Gogoro？他說，主因是多數車主仍在等政府公告電動車補助方案，盼拿到補助後再進行掛牌。他相信，未來地方政府會有更多有助發展綠能城市的政策，讓南台灣的民眾受惠。

(中時)