桃猿當紅娘！結婚送百萬家電及桃猿VIP

桃猿將在Offseason活動中當紅娘，為男女球迷牽線結連理。(圖：Lamigo桃猿提供)

Lamigo桃猿隊專屬頻道LamigoTV又有新梗！ 一直致力於帶給球迷更不一樣運動節目收視體驗的Lamigo TV在去年九月釋出「OFF SEASON」節目選角訊息後，收到許多單身男球迷、女球迷的報名資訊，在經過長時間的徵選、確認名單後，這個史無前例的棒球紅娘節目即將開播！

Lamigo TV三月推出全新節目企劃「OFFSEASON」，即將呈現給大家與以往完全不同的運動節目收視體驗，「OFF SEASON」堪稱是中職首創的紅娘節目，如果一對未婚男女又喜歡棒球，還是10號隊友，究竟會迸出什麼新火花？

長年與 Lamigo桃猿隊合作的最佳夥伴-瑞典家電品牌「伊萊克斯」將力挺LamigoTV，只要「OFF SEASON」中配對成功的男女主角，最後能結成連理，伊萊克斯將祭出百萬家電祝賀新人！而Lamigo桃猿隊也將贈送新人中職最超值好禮：Lamigo桃猿 終身VIP，來Lamigo桃猿主場看球，通通免費！這一次與Lamigo桃猿隊共同攜手首創中職紅娘節目-OFF SEASON，除了姻緣牽成外，也創造出更多話題！

「OFF SEASON」真人實境節目是Lamigo TV今年開季前最有創意的製作，素人男女主角是否真能配對成功，結為連理？他們跟Lamigo桃猿隊的緣分又是什麼？3月13日(一)以及3月20(一) 晚上20:00 準時在LamigoTV上播出。

(中時電子報)