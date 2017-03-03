桃猿當紅娘！結婚送百萬家電及桃猿VIP
Lamigo桃猿隊專屬頻道LamigoTV又有新梗！ 一直致力於帶給球迷更不一樣運動節目收視體驗的Lamigo TV在去年九月釋出「OFF SEASON」節目選角訊息後，收到許多單身男球迷、女球迷的報名資訊，在經過長時間的徵選、確認名單後，這個史無前例的棒球紅娘節目即將開播！
Lamigo TV三月推出全新節目企劃「OFFSEASON」，即將呈現給大家與以往完全不同的運動節目收視體驗，「OFF SEASON」堪稱是中職首創的紅娘節目，如果一對未婚男女又喜歡棒球，還是10號隊友，究竟會迸出什麼新火花？
長年與 Lamigo桃猿隊合作的最佳夥伴-瑞典家電品牌「伊萊克斯」將力挺LamigoTV，只要「OFF SEASON」中配對成功的男女主角，最後能結成連理，伊萊克斯將祭出百萬家電祝賀新人！而Lamigo桃猿隊也將贈送新人中職最超值好禮：Lamigo桃猿 終身VIP，來Lamigo桃猿主場看球，通通免費！這一次與Lamigo桃猿隊共同攜手首創中職紅娘節目-OFF SEASON，除了姻緣牽成外，也創造出更多話題！
「OFF SEASON」真人實境節目是Lamigo TV今年開季前最有創意的製作，素人男女主角是否真能配對成功，結為連理？他們跟Lamigo桃猿隊的緣分又是什麼？3月13日(一)以及3月20(一) 晚上20:00 準時在LamigoTV上播出。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。