屏東漁船被緬甸扣1個多月 原因不明

屏東琉球籍漁船興川吉號上個25日進緬甸卸貨後，被緬甸扣押在高當港，至今扣押1個多月，琉球區漁會今天接獲家屬通報後，已請外交部及漁業署了解及營救。

琉球區漁會表示，興川吉號元月22日作業完，元月25日進緬甸卸貨後，要返航泰國時，被緬甸軍艦攔檢扣押。

漁會表示，興川吉號船上有台籍船長蔡瑞賢及9名印尼漁工，被扣後一直透過陳姓代理商與緬甸方面協調，但船卻至今一直被扣在緬甸高當港內，蔡姓船長家屬今天向漁會及漁業電台通報後，漁會與蔡姓船長聯絡上，蔡船長說，目前人船平安，並無限制人員行動自由。

蔡船長向漁會說，透過印尼輪機長與緬甸軍(或警）方溝通，緬甸方說緬甸軍艦用警示燈攔檢漁船時，為何不停下來，直到開槍警示才停，蔡船長向緬方表示沒有看到警示燈也沒有聽到槍聲，但緬方還是扣押了人船。

緬方扣押了漁船的證照及與緬甸漁業合作的證件，但又沒限制人員行動，至今1個多月，船長蔡瑞賢不知如何是好。

琉球區漁會表示，今天一直試圖與協助處理的陳姓代理商聯繫，但一直沒聯絡上，已請外交部及漁業署協助了解情形及營救興川吉號。1060303

(中央社)