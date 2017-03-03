韓世紀審判全球關注 三星少主將出庭

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南韓法院表示，三星集團（Samsung）少主李在鎔9日將依行賄與盜用公款罪嫌出庭受審。此案牽涉的貪污醜聞撼動南韓全國，也使總統朴槿惠遭彈劾。

路透社報導，48歲的李在鎔是南韓最大企業集團的第3代領導人，2月28日遭起訴罪名包括，承諾對朴槿惠閨蜜崔順實支付430億韓元（3724萬美元）。

獨立檢察官朴英洙（Park Young-soo）告訴記者：「我們努力進行準備工作，因為我們認為，即將開庭的三星審判...可能是場舉世矚目的世紀審判。」

根據首爾中央地方法院資料庫，這次聽審將在可容納150多人的法庭舉行。

2月17日遭警方逮捕的李在鎔，涉嫌行賄與盜用公款。亞洲第4大經濟體南韓的招牌企業三星已因此受到打擊。

三星集團拒絕談論此事，但集團先前曾否認涉及不法。（譯者：中央社廖禹揚）1060303

(中央社)