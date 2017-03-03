淡水彩券行大翻盤 否認辛龍在此中大獎
辛龍日前偕吳宗憲（憲哥）現身澄清「娶到劉真就是中頭彩」，解釋中獎爆料都是玩笑話，今(3日)出版的《時報周刊》則循線查到傳聞中辛龍中獎的淡水彩券行，疑證實辛龍真的中獎，沒想到剛剛彩券行老闆跳出全盤否認，澄清一開始會證實僅是為了推廣彩券行，真相有如霧裡看花。
《時報周刊》日前探訪淡水自強路彩券行，求證店員辛龍是否就在這裡買彩券？對方回應：「對！」又補充：「人家說的，對」，並表示辛龍可能僅以50元，單選6個號碼中獎，至於中獎期數與獎金，店家不願多談。
消息曝光後，據《自由時報》報導，淡水該家彩券行老闆剛剛大翻盤，否認辛龍在此中獎，他解釋當時以為對方問的是「網上傳辛龍中獎是不是這間投注站？」並強調絕無說過：「辛龍在我們這間投注站中頭獎」，也說台彩公司有規定，為了保護中獎者，他們絕對不能透露幸運兒的任何隱私，使辛龍中獎一事成為羅生門，事實只剩當事人才知道。
(中時電子報)
關鍵字：辛龍
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