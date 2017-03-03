觀賞魚熱門 屏科大設世界唯一專班
觀賞魚產業被列為台灣最具國際競爭力的精緻農業，屏東農科園區也建構亞太水族中心。為了提升台灣觀賞魚產業，屏東科技大學設立世界唯一的「觀賞魚科技國際學位專班」，和5所國際知名大學及研究所合作，也吸引許多外國學生來就讀。
校長戴昌賢表示，屏科大跨科系、跨領域，結合5個系所成立「觀賞魚科技教學研究團隊」，規畫觀賞魚育種繁養殖技術研發、器材與系統研發、產業行銷、疾病診斷及疫苗研發4項職能強化課程，是專班的最大特色。
另外專班最大亮點，是和5所國外知名大學及研究所合作，特聘包括英國斯特靈大學、挪威生命科學大學、日本宮崎大學、日本東京海洋大學、美國康乃爾大學等校的教授共同教學，讓學生學習國內外最新的科技及知識，學生畢業前也會安排至國內外觀賞魚產業實習，和職場無縫接軌。
因師資堅強，專班吸引許多外國學生就讀。來自越南的方孝仲任職於母國的農業相關研究機構，他說在屏科大有機會跟國際級的老師學習，機會難得，希望研究疾病防治及疫苗開發。學生米格爾也進行疾病研究，他說畢業後要帶著know- how回國，希望能對母國農業有所貢獻。
(中時)
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