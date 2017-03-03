行政執行署台北分署下周二拍賣賓士、股票及首飾

行政執行署台北分署「123拍賣日」又狂推好康！台北分署3月7日下午3時再進行聯合拍賣，包括3000cc賓士R350汽車、Roberto Cavalli等名牌太陽眼鏡、手鐲、玉項鍊、玉墬及興櫃股票300張，歡迎有興趣的民眾踴躍參與競買。

台北分署表示，這次聯合拍賣的標的內容豐富多樣，包括2011年份、3000cc之賓士R350汽車1台；還有自京華城百貨專櫃查封之Roberto Cavalli、Lacoste、ESPRIT、TIFFANY、Vienna Line、NEPTUNE等各種名牌太陽眼鏡41件，知名珠寶商翁記珠寶有限公司之手鐲、玉項鍊、玉墬、手工製鴕鳥包等共80餘項精品物件，絕對物超所值。

此外，為提升執法效能，台北地檢署自涉嫌吸金10億主嫌羅敬平查扣的300張(30萬股)「原創傳媒」興櫃股票，也將一併拍賣。

台北分署表示，民眾如果想以實惠的價格擁有喜愛的商品，歡迎屆時至台北分署參加競買，有興趣的民眾可以到台北分署官網查閱拍賣公告內容，千萬不要錯過搶好康的機會。

(中時)