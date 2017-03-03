中國對韓旅遊禁令 韓免稅店損失超240億人民幣

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南韓商店吸引陸客購物廣告。（圖取自新華社）

作為反制薩德入韓的措施之一，中國政府禁止本土旅行社銷售韓國遊產品。業者預測，隨著訪韓中國遊客大減，韓國免稅店的銷售額一年將縮水4萬億韓元（約合人民幣240億元）以上。

韓聯社報導，據韓國觀光公社（韓國旅遊發展局）和旅遊業界發佈的資料，去年訪問韓國的外國遊客共計1720萬人次，中國遊客占半，達806萬。目前，訪韓中國遊客中約40%為隨團遊客，此次中國政府採取措施後，除了團體遊產品之外，中國旅行社銷售的機票加酒店套餐也可能受到影響。如此一來，中國遊客減幅有可能達到50%左右。

按照2015年中國遊客在韓國人均消費2391美元計算，如果中國遊客從806萬人次減半，在韓國消費額將減少96.3573億美元。韓國免稅店首當其衝。去年韓國免稅店市場規模為12.27萬億韓元，72%由外國遊客掏腰包，大部分為中國人。以中國遊客購買額占70%計算，金額大致為8.6萬億韓元。如果中國遊客減半的情況持續一年，韓國免稅店銷售額將減少4.3萬億韓元。

有觀測認為，免稅店龍頭樂天免稅店將蒙受數萬億韓元的銷售損失，而最近兩三年新生的免稅店甚至可能遭遇倒閉危機。

(中時電子報)